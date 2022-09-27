Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

27 сентября, 19:49

Мифтахов: «Сразу почувствовал атмосферу «Зеленого дерби»

Иван Шитик
Корреспондент

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал свой «сухой» матч против «Салавата Юлаева» (3:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

— Как оцените этот матч?

— Самое главное — выиграли. А что на ноль всегда приятно сыграть любому вратарю, хочу сказать спасибо команде, мне помогали во многих моментах, выручали. Мы все вместе сыграли на ноль, это заслуга каждого, спасибо за это парням.

— Как ощутили атмосферу «Зеленого дерби»?

— Для меня оно было первым, раньше играл против «Салавата Юлаева» только в предсезонных турнирах. Сразу в первом периоде дали почувствовать, что это такое. Поддержку фанатов было слышно с обеих сторон, мне понравилось.

— Довольны своими личными действиями?

— Сразу после игры тяжело сказать, мы обязательно разберем с тренером эту игру и найдем ошибки. Этот матч пора забыть и готовиться дальше.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22458
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
1
0
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Отличная арена, все понравилась». «Ак Барс» потроллил «Салават» после победы в дерби

Знарок — об атмосфере «Зеленого дерби»: «Для меня все как обычно»