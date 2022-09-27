Мифтахов: «Сразу почувствовал атмосферу «Зеленого дерби»

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал свой «сухой» матч против «Салавата Юлаева» (3:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

— Как оцените этот матч?

— Самое главное — выиграли. А что на ноль всегда приятно сыграть любому вратарю, хочу сказать спасибо команде, мне помогали во многих моментах, выручали. Мы все вместе сыграли на ноль, это заслуга каждого, спасибо за это парням.

— Как ощутили атмосферу «Зеленого дерби»?

— Для меня оно было первым, раньше играл против «Салавата Юлаева» только в предсезонных турнирах. Сразу в первом периоде дали почувствовать, что это такое. Поддержку фанатов было слышно с обеих сторон, мне понравилось.

— Довольны своими личными действиями?

— Сразу после игры тяжело сказать, мы обязательно разберем с тренером эту игру и найдем ошибки. Этот матч пора забыть и готовиться дальше.