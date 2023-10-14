Вратарь «Салавата» Самонов: «Йога сильно помогает растяжке»

Сегодня, 10:00
Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов в интервью «СЭ» рассказал, как йога помогает в тренировочном процессе.
— Раньше был стереотип, что вратарь должен обязательно садиться на шпагат.
— Вратарь должен быть гибким — это профилактика травм. Но чтобы обязательно — я бы не сказал. Согласен, что шпагат помогает. Причем в детстве у всех хорошая растяжка — ее надо только не загубить.
— Вы садитесь на шпагат?
— Да, на поперечный. На продольный с левой стороны получается лучше, а с правой хуже.
— Читал, что вы занимаетесь йогой. Это помогает растяжке?
— Да, йога сильно помогает. Есть упражнения, которые укрепляют корпус, также улучшается координация, раскрываются тазобедренные суставы. Думаю, многие недооценивают йогу.
— Как пришли к йоге?
— На вратарских сборах у нас была йога, тогда к ней и пришел. Есть два раздела: стретчинг (растяжка) и йога. Сейчас я готовлюсь к сезону самостоятельно, но блок йоги всегда присутствует.