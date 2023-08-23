Вратарь Аликин назвал игроков с самым сильным броском в КХЛ

Сегодня, 10:00
Голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о хоккеистах с самыми неудобными бросками в КХЛ.
— Броски каких игроков КХЛ доставляют вам неудобства?
— Таких нет, наверное. Мне без разницы. Смотришь на шайбу, а не на то, кто перед тобой. Могу только сравнить по силе. Знаешь пару человек, кто сильно бросает. Это доставляет определенные неудобства.
— У кого самый сильный бросок в КХЛ?
— Запомнился Сидоров из «Нефтехимика». У него хороший плотный бросок. Еще Серега Терещенко, с которым играли в «Амуре». Они первыми пришли в голову.
— Что самое главное для вратаря, когда летит такой сильный бросок? Разглядеть шайбу?
— Они оба защитники. Сейчас любой вратарь может среагировать на бросок от синей линии, каким бы сильным он ни был. Если им дадут подъехать ближе, тогда просто играешь по позиции. Главное — грамотно занять позицию.
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|19:00
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