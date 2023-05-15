Демченко — о прогрессе в «Авангарде»: «Верил в тренера и в то, что он говорит. Так пришел к тому, что есть»

Вратарь омского «Авангарда» Василий Демченко в интервью «СЭ» объяснил свой прогресс в сезоне-2022/23.

— За сезон вы достигли солидного прогресса. Чем можете это объяснить?

— Сложно дать один ответ. Понятно, что я тренировался, несколько лет шел к этому. Обычная работа помогла. Верил в тренера и в то, что он говорит. Так пришел к тому, что есть.

— Вратари, поработавшие с Сергеем Звягиным, лестно отзываются о нем. В чем сильные стороны вашего тренера?

— Он подсказывает мелкие детали. Мы работаем по определенной системе. Не сказать, что он ломает вратаря, но может корректировать игру. В прошлом сезоне я не сильно поддавался этому. В этом году начало получаться. А если получается, то почему не делать это?

— Что хотел изменить в вас Звягин?

— Больше хотел, чтобы я играл телом. Чтобы под броски от синей линии не выставлять руку, а играть телом. После каждой игры мы смотрели видео. Он говорил, как можно было бы сыграть лучше. Нарабатывали все это после каждого матча.

— Приходилось спорить с тренером?

— Споров не было, но диалог в этом и состоял. Я предлагаю свое, а тренер говорит, как он видит момент.

— Кто чаще всего оказывался прав?

— Конечно, тренер.

В этом сезоне 29-летний голкипер провел за «Авангард» 55 матчей в регулярке, отразил 92,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2.

В Кубке Гагарина-2023 «Авангард» дошел до финала конференций и уступил «Ак Барсу» в серии со счетом 1-4.