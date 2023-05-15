КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

15 мая, 10:15

Демченко — о «Монреале»: «Я извлек много пользы в Канаде. Не могу назвать сезон провальным»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеист Василий Демченко
Василий Демченко.
Фото ХК «Авангард»
Telegram Дзен

Вратарь омского «Авангарда» Василий Демченко в интервью «СЭ» рассказал о сезоне-2020/21, который голкипер провел в системе «Монреаля».

— Можно сказать, что Звягин вернул того самого Демченко, которого все помнят по успешным сезонам за «Трактор»?

— Можно, конечно. По сути, у меня был только один провальный сезон, если его можно так назвать. Это сезон-2019/20. В следующем году я просто провел мало матчей. Не сказать, чтобы я играл плохо.

— Мало матчей — самое мучительное, что может быть для вратаря. В «Лавале» вы тренировались, но не играли.

— Я извлек много пользы в Канаде. Не могу назвать этот сезон провальным.

— Вы и в первом сезоне за «Авангард» играли мало.

— Потому что играл Шимон Грубец. Ему доверяли после того, как он выиграл кубок. Понятно, что такому вратарю будет больше доверия.

В сезоне-2020/21 Демченко сыграл 4 матча за фарм-клуб «Монреаля» «Лаваль Рокет», в которых отразил 90,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,25.

Василий Демченко. «Сказал судье: «Не разговаривай со мной». За это меня удалили»
Василий Демченко
КХЛ
НХЛ
ХК Авангард
ХК Монреаль Канадиенс
0
Читайте также
Бабиков и Логинов отказались от централизованной подготовки
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Демченко — о прогрессе в «Авангарде»: «Верил в тренера и в то, что он говорит. Так пришел к тому, что есть»

Вратарь Демченко: «Мне все говорят, что я спокойный человек. А внутри бывает, что все кипит»