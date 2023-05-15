15 мая, 10:15
Вратарь омского «Авангарда» Василий Демченко в интервью «СЭ» рассказал о сезоне-2020/21, который голкипер провел в системе «Монреаля».
— Можно сказать, что Звягин вернул того самого Демченко, которого все помнят по успешным сезонам за «Трактор»?
— Можно, конечно. По сути, у меня был только один провальный сезон, если его можно так назвать. Это сезон-2019/20. В следующем году я просто провел мало матчей. Не сказать, чтобы я играл плохо.
— Мало матчей — самое мучительное, что может быть для вратаря. В «Лавале» вы тренировались, но не играли.
— Я извлек много пользы в Канаде. Не могу назвать этот сезон провальным.
— Вы и в первом сезоне за «Авангард» играли мало.
— Потому что играл Шимон Грубец. Ему доверяли после того, как он выиграл кубок. Понятно, что такому вратарю будет больше доверия.
В сезоне-2020/21 Демченко сыграл 4 матча за фарм-клуб «Монреаля» «Лаваль Рокет», в которых отразил 90,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,25.