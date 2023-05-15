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15 мая, 10:30

Вратарь Демченко: «Мне все говорят, что я спокойный человек. А внутри бывает, что все кипит»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеист Василий Демченко
Василий Демченко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вратарь омского «Авангарда» Василий Демченко в интервью «СЭ» объяснил, как боролся с эмоциональными переживаниями в течение карьеры.

— В одном интервью вы говорили, что стали спокойнее относиться к некоторым вещам. К каким?

— К пропущенным голам. Раньше я переживал, если, допустим, мне забьют в начале игры. Сейчас отношусь к этому спокойнее. Игра не закончена. Чем больше ты переживаешь, тем хуже делаешь себе.

— Тяжело было бороться с переживаниями?

— Это одна из польз, которую я получил в Канаде. Я стал спокойнее. Меньше вступаю в разговоры с судьями, хотя в конце сезона были причины, почему я так себя повел.

— Раньше для вас это было в порядке вещей?

— Такое было часто. Срывало крышу, и тем самым только вредил себе.

Василий Демченко. «Сказал судье: «Не разговаривай со мной». За это меня удалили»

— Кажется, что это все не про вас.

— С виду мне все говорят, что я спокойный человек. А внутри бывает, что все кипит. Если уже началось, то я иду до последнего и могу схватить удаление.

— Какой самый яркий случай, когда вы вредили сами себе бьющими через край эмоциями?

— В бронзовый сезон с «Трактором» в Нижнекамске начал орать на судей. Сдвинул ворота. В итоге меня потом поменяли после второго периода, когда мы проигрывали.

— Большие штрафы за разговоры с судьями получали?

— «Десятки» получал, да. Помню, играли против «Авангарда» в Челябинске. Я что-то сказал судье. Потом он подъехал сзади меня, начал что-то говорить. А я ответил: «Не разговаривай со мной». За что он мне дал удаление. А это был конец матча, счет 1:1. Слава богу, выиграли в овертайме.

В этом сезоне 29-летний голкипер провел за «Авангард» 55 матчей в регулярке, отразил 92,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2.

В Кубке Гагарина-2023 «Авангард» дошел до финала конференций и уступил «Ак Барсу» в серии со счетом 1-4.

Василий Демченко
КХЛ
ХК Авангард
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