Демченко — о провокациях «Сибири»: «Голубев с Чесалиным пытались что-то мне сказать, а потом начали хватать удаления»

Вратарь омского «Авангарда» Василий Демченко в интервью «СЭ» рассказал о сериях с «Сибирью» и казанским «Ак Барсом» и провокациях в плей-офф.

— Во многих моментах форварды «Ак Барса» пытались занести шайбу в ворота вместе с вами. На провокации вы особо не велись?

— Провокаций я особо не слышал. Воронков катался, что-то мне говорил, но это было настолько далеко, что я даже не слышал, что он сказал. С «Сибирью» тоже были такие попытки. Голубев с Чесалиным пытались что-то мне сказать, а потом начали хватать удаления.

— Сложно играть по шайбе, когда перед вами экранируют Сафонов или Воронков?

— Конечно, тяжело. Мы были готовы к этому, но голы из трафика залетали. Они всегда будут. Если постоянно бросать, то они залетят.

— От Александра Радулова чувствуется энергетика 18-летнего юнца? С трансляции казалось, что за смену он успевает сделать больше, чем некоторые за весь матч.

— Мне без разницы. Зачем мне обращать на него внимание?

— Вам же надо следить, кто с шайбой, кто свободен.

— Без разницы. Пусть катается и делает все, что хочет. Дополнительных проблем он мне не создавал.

В этом сезоне 29-летний голкипер провел за «Авангард» 55 матчей в регулярке, отразил 92,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2.

В Кубке Гагарина-2023 «Авангард» дошел до финала конференций и уступил «Ак Барсу» в серии со счетом 1-4.