Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:07

Аликин — о сериале «Слово пацана»: «Интересно посмотреть, как раньше люди жили»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин рассказал, что думает о сериале «Слово пацана».

«Знаю, что мнения разделились. Кто-то предлагает запретить, кто-то сравнивает с «Бригадой». Мне просто понравилось, как это снято. Интересно посмотреть, как раньше люди жили. Не застал то время, поэтому не могу сказать, было похоже или нет», — приводит «РБ Спорт» слова Аликина.

В текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 29-летний голкипер провел 23 матча и сумел в двух играх сохранить ворота в неприкосновенности.

Ранее, с 2015 года по апрель 2023-го, хоккеист выступал за хабаровский «Амур».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vratar-avtomobilista-alikin-o-seriale-slovo-patsana-mne-ponravilos-interesno-posmotret-kak-ran-she-lyudi-zhili/
Хоккей
КХЛ
Евгений Аликин
1
0
Читайте также
«Ты перерезал ему глотку!» Как Дана Уайт и другие боссы UFC ведут переговоры — слиты личные переписки
«Будем стараться выйти в первую лигу». Интервью главного тренера крымского «Рубина»
В Новой Москве немецкая овчарка напала на грудного ребенка в коляске
ВС РФ поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ
Нетаньяху покинул заседание правительства ради разговора с Путиным
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест блогера из США Гонсало Лиры
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Владимир Алистров стал победителем конкурса на скорость на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ

Болельщики выбрали Василия Атанасова победителем конкурса «Эффектный буллит»