Вратарь «Автомобилиста» Галкин: «Хочется сделать шаг вперед и закрепиться в составе»

Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин в интервью «СЭ» ответил на вопросы о собственном прогрессе в КХЛ и продолжении карьеры в клубе из Екатеринбурга.

— От вас не первый год ждут шага вперед, но не все зависит только от вас. Как в этом сезоне ощущаете тренерское доверие?

— Мне самому уже хочется сделать этот шаг и закрепиться в составе. В этом сезоне я получил роль, которую давно хотел. Тренерский штаб доверился мне. Теперь все зависит от меня. Мое дело — подтверждать игрой, что я достоин этого места.

— Визуально с «Металлургом» вы отыграли очень уверенно. Сейчас чувствуете полную уверенность в своих силах?

— Чувствую. Она приходит, когда вратарю доверяет тренерский штаб. Когда знаешь, что, даже если ошибешься, место за мной. В прошлом сезоне было три вратаря. Я выходил на игру и меня трясло. Понимал, что за каждую ошибку с меня спросят, а если команда проиграет, то в следующем матче точно не сыграю. В этом сезоне другая ситуация.

— Как сработались с Евгением Аликиным?

— Женя — отличный человек! Хороший друг и партнер. Рад, что мы с ним в тандеме. У нас отличные отношения. Дай Бог, чтобы наш тандем принес плоды в плей-офф. Чтобы пройти не только один раунд, а как минимум два. Все ждут этого от «Автомобилиста». Мы требуем это от себя — надеюсь, все получится.

— Изучали в межсезонье варианты продолжения карьеры в другом клубе?

— Я продумывал все варианты с агентом. У меня еще был действующий контракт. Главный тренер Николай Николаевич [Заварухин] поговорил со мной и сказал, что я буду в составе. Так и получилось. Я ему очень благодарен. Постараюсь оправдать ожидания.

В сезоне-2023/24 23-летний Галкин принял участие в трех матчах и пропустил 4 шайбы, отразив 90 из 94 бросков.