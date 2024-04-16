Галкин — об «Автомобилисте»: «В плей-офф все забыли о своих «я» и пахали на команду»

Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин в интервью «СЭ» прокомментировал итоги сезона-2023/24 и игру команды в Кубке Гагарина.

— «Автомобилист» завоевал бронзу КХЛ и чемпионата России. Перед сезоном команду не относили к числу фаворитов на медали. Есть чувство удовлетворения от чемпионата? Это лучший результат в истории клуба.

— Конечно есть. Получили медали. Сезон, правда, получился очень скомканным. Волнами были и хорошие моменты, и тяжелые. В плей-офф все забыли о своем имени, о своих «я», все засунули его в одно место и пахали на команду. Я смотрел со стороны первые два раунда — это выглядело очень круто. Меня мурашки берут. Поэтому такой результат. Мы не взяли Кубок — нельзя сказать, что он положительный. Но и отрицательным результатом это не назовешь. Наш клуб получил большой опыт. Надеюсь, мы подарили радость болельщикам и городу. Уже как минимум не должно быть больших вопросов и сильного негатива, как в прошлые годы.

— «Автомобилист» преобразился именно в плей-офф?

— Сто процентов! С первого матча с «Ак Барсом» в плей-офф команда перевоплотилась.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» занял 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка в 68 матчах.

Клуб из Екатеринбурга дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил «Металлургу» со счетом 3-4. Ранее в плей-офф команда обыграла «Ак Барс» (4-1) и СКА (4-1).