Вратарь Бочаров ответил на вопрос о возможном возвращении в московское «Динамо»

Голкипер Иван Бочаров, перешедший в межсезонье в «Торпедо», в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о желании вернуться в московское «Динамо». Вратарь покинул столичную команду после сезона-2021/22.

— Была возможность вернуться в родное «Динамо»?

— Мне бы хотелось когда-то вернуться, но в этом сезоне шансов не было. Агенты спрашивали, дали понять, что интереса нет.

9 июля «Торпедо» объявило о заключении однолетнего контракта с Бочаровым. Прошлый сезон голкипер провел в «Локомотиве», с которым дошел до финала Кубка Гагарина.