Федотов о том, что попал в армию из-за ЦСКА: «Не имеет значения, кто приложил к этому руку»

Вратарь ЦСКА Иван Федотов рассказал о прохождении срочной службы в армии.

— Как получилось, что вам пришлось отслужить в армии? Была ли возможность избежать этого?

— Избежать в какой плоскости? Все граждане нашей страны военнообязанные и должны отдать долг родине. Многие служат, многие — нет. Можно долго дискутировать на эту тему. Закон есть закон. Его нужно соблюдать. Каждый в той или иной мере в любом случае отдает долг родине.

— Вы не считаете, что ЦСКА приложил руку к тому, чтобы отправить вас в армию?

— Можно что угодно говорить об этом. Я, как человек, который отслужил, не могу прокомментировать этот факт. Много домыслов, разговоров. Это не имеет никакого значения, кто приложил руку, а кто — нет. Я провел год службы, отдал время, которое мог посвятить хоккею. Двигаемся дальше. Бессмысленно что-то комментировать и делать выводы. Время прошло. Сейчас следующее время, нужно возвращаться и делать определенные шаги.