Дмитрий Гамзин: «Возможно, Мартин и Дригер недооценили нашу лигу»

Сегодня, 16:50
Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин в интервью «СЭ» поделился эмоциями после победы над «Ак Барсом» (4:1), а также предположил, почему некоторые североамериканские голкиперы не могут закрепиться в FONBET чемпионате КХЛ.
— Какой момент в игре был самым сложным?
— Когда в концовке первого периода мы остались втроем.
— Подьем в вашей игре совпал с уходом Спенсера Мартина. Это как-то связано?
— Думаю, это совпадение.
— На ваш взгляд, почему у него не получилось в ЦСКА?
— Новая страна, новая лига, плюс у него недавно родился ребенок — думаю, все это наложилось.
— Как считаете, с чем связан провал североамериканских вратарей Мартина, Доминга, Дригера?
— Возможно, они немного недооценили нашу лигу.
— Какие впечатления от работы с, пожалуй, самым именитым тренером вратарей Рашитом Давыдовым?
— Очень комфортно с ним работать, много объясняет, показывает.
В сезоне-2025/26 Гамзин принял участие в 15 матчах ЦСКА и одержал 8 побед, отразив 93,1 процента бросков при коэффициенте надежности 1,87.