Дмитрий Гамзин: «Возможно, Мартин и Дригер недооценили нашу лигу»

Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин в интервью «СЭ» поделился эмоциями после победы над «Ак Барсом» (4:1), а также предположил, почему некоторые североамериканские голкиперы не могут закрепиться в FONBET чемпионате КХЛ.

— Какой момент в игре был самым сложным?

— Когда в концовке первого периода мы остались втроем.

— Подьем в вашей игре совпал с уходом Спенсера Мартина. Это как-то связано?

— Думаю, это совпадение.

— На ваш взгляд, почему у него не получилось в ЦСКА?

— Новая страна, новая лига, плюс у него недавно родился ребенок — думаю, все это наложилось.

— Как считаете, с чем связан провал североамериканских вратарей Мартина, Доминга, Дригера?

— Возможно, они немного недооценили нашу лигу.

— Какие впечатления от работы с, пожалуй, самым именитым тренером вратарей Рашитом Давыдовым?

— Очень комфортно с ним работать, много объясняет, показывает.

В сезоне-2025/26 Гамзин принял участие в 15 матчах ЦСКА и одержал 8 побед, отразив 93,1 процента бросков при коэффициенте надежности 1,87.