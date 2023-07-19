Вратарь Федотов: «Цель как можно быстрее вернуться в форму и стремиться к максимуму»

Вратарь ЦСКА Иван Федотов рассказал о целях в карьере.

«Как можно быстрее вернуться в свою форму, показывать великолепный хоккей... Есть минимум, ниже которого я не могу опуститься, и есть максимум, неизведанный, к которому надо стремиться», — цитирует вратаря KP.ru.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии.

Ранее стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.