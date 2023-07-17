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Сегодня, 13:38

Вратарь Федотов признался, что не научился управлять подводной лодкой после службы в армии

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Голкипер ЦСКА Иван Федотов признался, что считал дни до окончания службы в армии.

— Что вы испытывали за год службы в армии?

— Что может испытывать человек, который играл в хоккей, а теперь ходит по плацу и марширует? Ничего. Считаешь день за днем, как в армии принято, зачеркиваешь дни, ведешь календарь. Никаких эмоций. Ждешь, надеешься, что рано или поздно это закончится. Либо ты выплывешь с поднятой головой, либо просто утонешь.

— Чему вы научились за год в армии? Умеете водить подводную лодку?

— Подводную лодку — нет. Стрельбища были. Офицера довезти до дома, если права есть, — такое практикуется. Подводных лодок, конечно, не было, но проводились экскурсии. Чего-то экстраординарного я вам не могу рассказать. Старались уделять время только вещам первоочередной важности.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии.

Ранее стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.

Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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