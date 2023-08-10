Вратарь дальневосточного клуба Серебряков рассказал, как он адаптируется к разнице часовых поясов

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился секретом, как быстрее привыкать к местному времени при постоянных перелетах.

— В вашем клубе нельзя жаловаться на перелеты, но все-таки спрошу. Плохо ли это для здоровья?

— Понятное дело, что это плохо и тяжело, но я уже не обращаю внимания. Зачем придавать этому какое-то значение, если от тебя ничего не зависит? Нужно просто поменять свое отношение.

— Знаем игроков, которые при первой же возможности пытаются уехать с Дальнего Востока. Есть ли такие настроения в «Адмирале»?

— Нет, мы ведь все подписывали контракт и понимали, что придется много летать — команда же не первый год в лиге.

— Что нужно сделать, чтобы чувствовать себя комфортно после перелета из Владивостока в Москву?

— Обычно мы прилетаем в 3-4 часа дня по московскому времени. Нужно просто дотерпеть до 11-12 часов и заснуть, чтобы сразу перейти на время, по которому ты живешь.

— За сутки получается это сделать?

— Да, а самыми тяжелыми всегда получаются третьи сутки.

— А когда возвращаетесь из Москвы во Владивосток, то какие правила?

— В принципе, такие же, я стараюсь также дотерпеть до 11 часов и заснуть сказал Серебряков «СЭ».

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