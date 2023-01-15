Вратарь «Динамо» Коновалов – о матче с «Локомотивом»: «Старались найти ключи к их атаке, парни много ловили на себя»

Вратарь «Динамо» Илья Коновалов рассказал о своих впечатлениях от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:0).

— Терпеливо сыграли в обороне. С такой командой это непросто. Система игры в обороне существует, в атаке не так креативно играют. Старались найти ключи к их атаке, парни много блокировали и ловили на себя. Итог — победа, — приводит пресс-служба московского клуба слова Коновалова.

— Насколько для тебя было важно победить в родном для себя городе?

— Необычные чувства. Раньше я защищал другие ворота и в другой майке, но сейчас у нас свой календарь, свои игры, надо было брать два очка, что мы и сделали.

«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 66 очков в 51 матче. 17 января бело-голубые сыграют с «Торпедо». Матч начнется в 19.00 по московскому времени.