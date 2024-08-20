Вратарь «Динамо» Миска рассказал, что ему будет интересно сыграть против Кузнецова в КХЛ

Американский вратарь московского «Динамо» Хантер Миска сообщил, что ему будет интересно сыграть против российского нападающего СКА Евгения Кузнецова в КХЛ.

«Это одна из лучших лиг мира, поэтому такие хоккеисты, как Евгений Кузнецов, с удовольствием возвращаются на родину и играют здесь. Мне интересно будет сыграть против него. Тем более что у СКА сильная команда, игры с ними будут иметь большое значение для нас. На такие игры не надо настраиваться, надо просто просто выйти и сыграть на максимуме», — цитирует Миска ТАСС.

Хоккеист подписал контракт с «Динамо» 23 июля. СКА объявил о переходе Кузнецова 31 июля.