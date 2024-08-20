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Сегодня, 14:43

Вратарь «Динамо» Миска рассказал, что ему будет интересно сыграть против Кузнецова в КХЛ

Виктория Кравченко
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Американский вратарь московского «Динамо» Хантер Миска сообщил, что ему будет интересно сыграть против российского нападающего СКА Евгения Кузнецова в КХЛ.

«Это одна из лучших лиг мира, поэтому такие хоккеисты, как Евгений Кузнецов, с удовольствием возвращаются на родину и играют здесь. Мне интересно будет сыграть против него. Тем более что у СКА сильная команда, игры с ними будут иметь большое значение для нас. На такие игры не надо настраиваться, надо просто просто выйти и сыграть на максимуме», — цитирует Миска ТАСС.

Хоккеист подписал контракт с «Динамо» 23 июля. СКА объявил о переходе Кузнецова 31 июля.

Источник: ТАСС
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Хантер Миска
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