Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:16

Вратарь «Динамо» Миска заявил, что готов стать лучшим игроком КХЛ

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Американский вратарь московского «Динамо» Хантер Миска заявил, что намерен стать лучшим голкипером в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Я знаю, что в КХЛ больше акцент на оборону, чем в чемпионате Германии. Есть оборонительные команды. Здесь защитники более высокого класса. Я слышал много хороших вещей про КХЛ и с нетерпением жду возможности дебютировать. Я хочу прогрессировать и стать лучшим вратарем в одной из лучших лиг мира. Это то, для чего приехал сюда», — подчеркнул вратарь «Динамо».

Миска перешел в «Динамо» в июле этого года.

Источник: ТАСС
ХК Динамо (Москва)
Хантер Миска
Обсудить
Читайте также
В чемпионате Филиппин реализовали первый в истории четырехочковый бросок
Осужденный за педофилию волейболист из Нидерландов стал призером чемпионата Европы
В СМИ рассказали о подделке подписи генерала Попова в документах
Что за «русский Лукаку» нигерийского происхождения в сборной?
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Регионам грозит дефицит таксистов с сентября
Популярное видео
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Салавата» Ремпал рассказал о жизни в Лас-Вегасе