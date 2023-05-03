Аликин: «Я долго ломал голову, общался с агентом, но по итогу решил перейти в «Автомобилист»

Вратарь Евгений Аликин объяснил свое решение подписать контракт с «Автомобилистом».

«Я долго ломал голову, общался с агентом, менял решение, но по итогу я пришёл к этому варианту. Мне непонятно, почему «Автомобилист» до сих пор не добился большого результата. Екатеринбург — отличный город, здесь хорошая команда, хорошее руководство, все условия, но, как мы все видели, команда останавливается на первом раунде плей-офф. И я просто не верю, что такой клуб не может сыграть лучше.

Поэтому я выбрал «Автомобилист» с заделом на будущее, тем более скоро у клуба появится новая арена. Я убедился, что руководство думает о команде, заботится о результате — это было основным фактором, теми причинами, которыми я руководствовался. Есть еще небольшой плюс, что от Екатеринбурга мне недалеко до родной Перми, хотя это уже не столь важно», — приводит слова Алкина пресс-служба клуба.

Контракт 28-летнего вратаря с «Автомобилистом» рассчитан до 30 апреля 2026 года.