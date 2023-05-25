Вратарь Галимов объяснил, почему не собирается завершать карьеру

Экс-вратарь омского «Авангарда» Станислав Галимов в интервью «СЭ» рассказал, почему не собирается завершать карьеру хоккеиста.

— Вы не собираетесь завершать карьеру. Какие ваши мотивы возвращения в хоккей?

— Когда пошли успехи в реабилитации, меня потянуло на лед. Примерно с конца апреля — начала мая. До этого не хотелось даже смотреть на форму и брать ее в руки. Как только пошел прогресс в реабилитации, захотелось тренироваться и играть. Чувствую силы. Хочется еще остаться в игре, снова прочувствовать атмосферу.

— Силы действительно есть? Получится ли вернуться на уровень КХЛ и выдержать его весь сезон?

— Трудно обещать это. Можно постараться. Это и есть моя цель. Я изучаю варианты не только в КХЛ. Может быть, появится достойное предложение из Европы. Грустно заканчивать карьеру на такой ноте и уходить на пенсию после травмы. Хочется сыграть нормальный сезон, как в Финляндии. Тогда я попал в похожую ситуацию. Если бы понимал, что моя травма хроническая или, как утверждали некоторые люди, врожденная аномалия, то это одно. Но я знаю, что это несчастный случай. Хочется закончить карьеру на хорошей ноте.

— Как проходят ваши тренировки? Болевые ощущения остались в прошлом?

— Процентов на 90 восстановление прошло. Активно занимаюсь ОФП. Параллельно занимаюсь лечебной физкультурой. Это долгий процесс. Недавно впервые вышел на лед.

— В обычной жизни травма плеча сказывается?

— Сейчас — нет. С конца апреля в бытовом плане никаких проблем не испытывал. Но первые месяцы: январь, февраль, март — было очень сложно. Рука работала на 50 процентов. Даже ребенка поднять не мог. Было очень тяжело в быту. Больше психологически. Чувствуешь себя неполноценным человеком, — сказал Галимов.

1 мая «Авангард» объявил об уходе Галимова из команды. В минувшем сезоне голкипер провел 10 матчей в регулярном сезоне КХЛ, отразив 87,9 процента бросков.

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