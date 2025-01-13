Вратарь и нападающий «Куньлуня» были признаны лучшими игроками 18-й недели чемпионата КХЛ

КХЛ определила лучших игроков 18-й недели FONBET чемпионата КХЛ сезона-2024/25.

Лучшим вратарем признан Патрик Рибар из «Куньлуня», одержавший одну победу в двух матчах. По воротам Рибара было нанесено 65 бросков (32,5 в среднем за игру), из которых он отразил 96,92%.

Лучшим защитником стал Тимофей Давыдов, выступающий за «Северсталь». 22-летний хоккеист набрал 3 (0+3) очка в трех матчах с показателем полезности «+7».

В номинации «Лучший нападающий недели» победил еще один игрок «Куньлуня» Спенсер Фу, на счету которого 3 гола и 3 результативные передачи в трех играх.

Лучшим новичком признали 19-летнего форварда «Салавата Юлаева» Артема Набиева, который заработал 2 (2+0) очка в трех матчах недели с показателем полезности «+1».

Давыдов, Фу и Набиев впервые в карьере стали победителями этих номинаций.