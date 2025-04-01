Вратарь Красоткин не успеет восстановиться к ближайшим матчам «Сибири» в плей-офф КХЛ

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин пропустит ближайшие игры команды в плей-офф КХЛ.

27-летний голкипер получил повреждение в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (2:0), который прошел 31 марта. Он был заменен перед вторым периодом.

«Антон Красоткин не успеет восстановиться к ближайшим матчам, сроки восстановления игрока будут определены позднее. Желаем нашему вратарю скорейшего восстановления!» — говорится в сообщении «Сибири» в Telegram-канале.

«Сибирь» уступает «Салавату Юлаеву» в серии первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 1-2. Четвертый матч команд состоится в Новосибирске в среду, 2 апреля.

В завершившемся FONBET чемпионате КХЛ Красоткин провел 29 матчей с процентом отраженных бросков 90,1.