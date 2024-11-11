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Сегодня, 16:46

Вратарь «Лады» Подъяпольский может перейти в «Авангард»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Как стало известно «СЭ», «Авангард» заинтересован в приобретении вратаря «Лады» Владислава Подъяпольского.

Голкипер выступает за тольяттинскую команду с лета 2023 года. В нынешнем сезоне 29-летний Подъяпольский провел 19 матчей за «Ладу», два из которых отыграл на ноль.

Ранее «СЭ» сообщал, что в «Авангарде» недовольны нападающим Райаном Спунером и ищут варианты расставания с канадским форвардом.

После 22 матчей омский клуб с 18 очками занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Владислав Подъяпольский
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Лада

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