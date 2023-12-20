Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 01:23

Вратарь «Лады» Подъяпольский рассказал об отношении к датам начала и конца сезона КХЛ

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Голкипер «Лады» Владислав Подъяпольский рассказал о своем отношении к возможным новым датам начала и конца сезона КХЛ.

«В любом случае, у нас будет больше отпуск летом. Мы, спортсмены, по сути лето и не видим. Сразу в июне начинаем тренироваться, не успеваем побыть с семьей. Мы можем начать в июле тренироваться, подготавливать себя в августе. Не нам судить, пусть решают, но я считаю, что так было бы неплохо, — цитирует Подъяпольского Metaratings.ru.

«Лада» с 51 очком рассполагается на 4-й строчке таблицы «Востока».

Источник: https://metaratings.ru/news/vratar-lady-podyapolskii-my-sportsmeny-po-suti-leto-i-ne-vidim-316980/
Владислав Подъяпольский
ХК Лада
0
Читайте также
Аналитики предсказали победу США на Олимпиаде в Париже
Костомаров впервые принял участие в шоу на коньках после ампутации
Путин оценил грамотность и оперативность личного состава спецслужб РФ
В США сообщили о продолжающихся попытках обмена Гершковича и Уилана
ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма
Зеленский назвал неактуальным вопрос переговоров с Россией
Популярное видео
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

СКА — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ