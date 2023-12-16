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Сегодня, 03:35

Вратарь «Лады» Подъяпольский: «Чем больше о нас будут говорить разное, тем лучше. Мы будем только рады»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский высказался об успешных результатах команды в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Тольяттинцы занимают четвертое место в таблице Восточной конференции с 50 очками в 41 матче.

«За счет чего «Лада» забралась так высоко в этом сезоне? А почему она должна внизу быть? Вот главный вопрос. Команду собирали летом с нуля? Да ничего страшного в этом нет. Все же ребята, которые пришли, не в первый раз играют на уровне КХЛ. И вообще не первый день в хоккее. Все знали, какая ситуация будет. И учли это. У нас хорошо поставили и тактику, и модель игры, и коллектив собрали отличный — за счет всего этого такой результат.
Почему «Лада» все еще не падает вниз в таблице? Не знаю. Пишите больше о нас. Чем больше о нас будут говорить разное, тем лучше. Мы будем только рады. На самом деле просто в «Ладе» все работают от первой до последней секунды на каждой тренировке и в каждой игре. Не идет и речи между нами внутри команды, что мы будем куда-то падать. И в голове таких мыслей нет. Зачем нам падать? Надо только выше и выше двигаться. Все ребята у нас амбициозные. И все хотят доказать свой высокий уровень», — приводят «Известия» слова Подъяпольского.

«Лада» проведет следующий матч 19 декабря дома против «Сибири».

Источник: Известия
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