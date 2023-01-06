Сегодня, 20:50
Вратарь «Локомотива» Максим Майоров в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлениями от матча с «Металлургом» (2:3). Максим — сын вратаря магнитогорцев Василия Кошечкина. Кошечкин начал матч в старте, а Майоров остался в запасе и не вышел на лед.
— Предполагали, что семейная дуэль вратарей может произойти в сегодняшнем матче?
— Конечно. Ждал момента. Если бы меня выпустили, то я был бы готов. Сыграть против отца было бы приятно, что для него, что для меня.
— Насколько это важное событие для вас?
— Это важный опыт — сыграть против отца. Мало кто играл так. Знаю только два случая: Мозякины и Платоновы.
— Расстроились, что не получилось?
— Мне изначально сказали, что я не играю. Но я готовился. Не то, чтобы обидно, — неприятно.
— Теперь у вашего отца есть повод — продолжить карьеру в следующем сезоне?
— Конечно. Был бы рад сыграть против него в следующем году.
— А есть предпосылки, что ваш папа останется в хоккее?
— Этого я не знаю. Мы не разговариваем с ним по поводу его карьеры. Больше — про мою.
— Вы с папой похожи по вратарскому стилю?
— Конечно. Многие тренеры вратарей говорили, что мы очень похожи по стилю и манеры игры.