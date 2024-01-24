Вратарь «Магнитки» Набоков: «Я все равно еще дебютант. Не могу сказать, что полностью понял КХЛ»

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков в интервью «СЭ» оценил собственный прогресс в сезоне-2023/24.

— Вы сейчас основной вратарь «Металлурга». Могли летом ждать от себя такого прогресса?

— Я не ожидал, что так будет. Летом просто готовился к сезону, усердно тренировался. Рад, что мне дали шанс и доверяют играть. Очень доволен этим, стараюсь помогать команде.

— Заметно, что вы с каждым матчем играете увереннее. В какой момент почувствовали, что уровень КХЛ стал вам понятен?

— Я все равно еще дебютант. Не могу сказать, что полностью понял лигу. Каждая игра — тяжелая и интересная. Стараюсь побеждать в каждом матче.

— По последним матчам в Санкт-Петербурге и в Москве со «Спартаком» никто и не скажет, что вы — дебютант.

— Я просто стараюсь выходить и ловить шайбы. Не думаю ни о чем — ни о сопернике, ни о чем-то другом.

— В чем вы прибавили за время в «Металлурге»?

— Стал лучше двигаться, выбирать позицию.

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