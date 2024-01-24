Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:15

Вратарь «Магнитки» Набоков: «Я все равно еще дебютант. Не могу сказать, что полностью понял КХЛ»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Илья Набоков.
Фото ХК «Металлург»
Telegram Дзен

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков в интервью «СЭ» оценил собственный прогресс в сезоне-2023/24.

— Вы сейчас основной вратарь «Металлурга». Могли летом ждать от себя такого прогресса?

— Я не ожидал, что так будет. Летом просто готовился к сезону, усердно тренировался. Рад, что мне дали шанс и доверяют играть. Очень доволен этим, стараюсь помогать команде.

— Заметно, что вы с каждым матчем играете увереннее. В какой момент почувствовали, что уровень КХЛ стал вам понятен?

— Я все равно еще дебютант. Не могу сказать, что полностью понял лигу. Каждая игра — тяжелая и интересная. Стараюсь побеждать в каждом матче.

— По последним матчам в Санкт-Петербурге и в Москве со «Спартаком» никто и не скажет, что вы — дебютант.

— Я просто стараюсь выходить и ловить шайбы. Не думаю ни о чем — ни о сопернике, ни о чем-то другом.

— В чем вы прибавили за время в «Металлурге»?

— Стал лучше двигаться, выбирать позицию.

Полностью интервью Ильи Набокова читайте на сайте «СЭ»

ХК Металлург (Магнитогорск)
Илья Набоков
0
Читайте также
«Услышал от игрока на поле: «Закрой рот, обезьяна». Ударил его: «Дружище, больше так не говори!» Помните Люка Зоа?
Калинская проиграла Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала Australian Open
Жители Николаева сообщили об идущих к Снигиревке колоннах ВСУ
Лавров ответил на упрек постпреда Израиля на заседании Совбеза ООН
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Популярное видео
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Вратарь «Металлурга» Набоков заявил, что хочет забить гол

Тренер «Салавата Юлаева» Козлов: «Наши ребята проявили характер в матче с «Амуром»: сравняли 6 на 5 в конце»