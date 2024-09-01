Вратарь «Лады» Третьяк: «Для меня честь играть в этом клубе, рад здесь находиться»

Вратарь «Лады» Максим Третьяк рассказал о своем переходе в тольяттинский клуб. Последние четыре сезона голкипер выступал за «Сочи».

«Поступило предложение, и оно меня устроило. Я очень рад находиться в этой команде. Коллектив, тренерский штаб, город, болельщики — все прекрасно. Для меня честь играть в этом клубе. И я буду делать все возможное, чтобы приносить польз. В том году команда высоко подняла планку и никто не хочет ее опускать. Все понимают ответственность за результат перед болельщиками, поэтому я уверен, что игроки будут отдавать все, что у них есть, ради победы. Равнодушных на льду не будет», — приводит слова Третьяка «РБ Спорт»

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Третьяк провел 17 матчей за «Сочи», процент отраженных бросков 88,3, коэффициент надежности 4,54.