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Сегодня, 15:23

Вратарь Мельничук перешел из «Торпедо» в «Локомотив»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Торпедо» Алексей Мельничук покинул клуб, сообщает пресс-служба нижегородцев.

«Благодарим голкипера за усердную работу на тренировках и готовность в любой момент подстраховать партнеров на «последнем рубеже». Желаем профессиональных и жизненных успехов в дальнейшем!» — говорится в заявлении «Торпедо».

КХЛ информирует, что 25-летний голкипер заключил односторонний контракт до конца сезона с «Локомотивом».

В текущем сезоне Мельничук не провел ни одной игры в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ. Всего на его счету 46 матчей в лиге.

Источник: ХК Торпедо
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Алексей Мельничук
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