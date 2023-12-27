Вратарь Мельничук перешел из «Торпедо» в «Локомотив»

Вратарь «Торпедо» Алексей Мельничук покинул клуб, сообщает пресс-служба нижегородцев.

«Благодарим голкипера за усердную работу на тренировках и готовность в любой момент подстраховать партнеров на «последнем рубеже». Желаем профессиональных и жизненных успехов в дальнейшем!» — говорится в заявлении «Торпедо».

КХЛ информирует, что 25-летний голкипер заключил односторонний контракт до конца сезона с «Локомотивом».

В текущем сезоне Мельничук не провел ни одной игры в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ. Всего на его счету 46 матчей в лиге.