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Сегодня, 17:23

Голкипер «Металлурга» Набоков: «Надеюсь, в ближайшем будущем заберу «Везину» КХЛ»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Вратарь магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков в интервью «СЭ» прокомментировал номинацию на приз лучшему голкиперу сезона-2023/24.

Обладателем награды стал Даниил Исаев, выступающий за ярославский «Локомотив».

— Есть разочарование от того, что не выиграли приз лучшему вратарю сезона? Это было бы красиво и заслуженно.

— Конечно, было бы очень круто и здорово выиграть такую награду. Я рад за Даниила Исаева. Поздравляю его. Рад, что выиграл другие награды. Надеюсь, в ближайшем будущем заберу «Везину» КХЛ.

— Вам подарили автомобиль Ниву. Что будете делать с ней?

— Пока не думал. Только что закончилась церемония. Сейчас все обговорим и будет видно, — сказал Набоков «СЭ».

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В прошедшем сезоне 21-летний Набоков отыграл 66 матчей за «Металлург», одержав 39 побед и отразив 93,4 процента бросков. Вратарь семь раз сохранил свои ворота «сухими».

Набоков стал самым ценным игроком плей-офф КХЛ-2024. Магнитогорский клуб завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии «Локомотив» со счетом 4-0.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Илья Набоков
Кубок Гагарина
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