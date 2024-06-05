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5 июня, 23:30

Вратарь «Металлурга» Подскребалин рассказал о планах на будущее

Виктория Кравченко
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Вратарь «Металлурга» Никита Подскребалин рассказал о том, чего еще хотел бы достичь в своей карьере. В этом сезоне вместе с клубом 25-летний голкипер выиграл Кубок Гагарина.

— Кубок Гагарина вы выиграли. Чего вы еще хотите добиться в карьере?

— Есть мнение, что этот Кубок достался мне легко. Но я не соглашусь. Да, так получилось, что в последнем матче регулярного чемпионата я получил травму. В плей-офф я тренировался и смотрел, как играет наша команда. Спасибо «Металлургу» за возможность прикоснуться к мечте. Но хочется выиграть Кубок в качестве первого вратаря. Или хотя бы разделить матчи 50 на 50. Когда люди пишут, что ты выиграл Кубок незаслуженно, то вспоминаешь моменты, когда каждый день встаешь в 8 утра и идешь на тренировку, а потом на еще одну, и так на протяжении 15 лет. Работа до давления в ушах, до боли от перенапряжения мышц, слезы родителей, нечестная конкуренция, обиды на тренера, недооцененный труд — когда эти моменты ты проходишь психологически и поднимаешь Кубок, то понимаешь, что все это было не зря. Кубок — это не история одного сезона, это история всего пути, — цитирует Подскребалина «РБ Спорт».

Магнитогорский клуб завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии «Локомотив» со счетом 4-0.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vratar-metallurga-podskrebalin-ne-soglashus-s-tem-chto-kubok-gagarina-dalsya-mne-legko/
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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