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Сегодня, 12:15

Василий Кошечкин: «Не могу назвать решение не ехать в «Тампу» ошибочным»

Михаил Зислис
Обозреватель
Вратарь Василий Кошечкин
Василий Кошечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин в интервью «СЭ» вспомнил о том, как не договорился о контракте с «Тампой».

— О чем-то жалеете?

— Нет, в этом плане я счастливый человек, добился в хоккее всего, о чем мечтал.

— А как же НХЛ?

— Не могу сказать, что игра в НХЛ была мечтой всей моей жизни. Не сложилось — ничего страшного.

— Вас же звали в «Тампу» — почему тогда отказались?

— Это был 2007 год, шли очень плотные переговоры, но мы не смогли договориться. Оглядываясь назад, не могу назвать то решение ошибочным. На тот момент я еще не вышел на свой пик. Никто не знает, как бы все обернулось. Оставшись в России, я смог прибавить, завоевал титулы, признавался самым ценным игроком плей-офф КХЛ, принимал участие в Олимпиадах и чемпионатах мира, пережил много радостных моментов.

39-летний Кошечкин становился обладателем Кубка Гагарина в 2014 и 2016 годах в составе «Металлурга».

Василий Кошечкин
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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