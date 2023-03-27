Василий Кошечкин: «Не могу назвать решение не ехать в «Тампу» ошибочным»

Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин в интервью «СЭ» вспомнил о том, как не договорился о контракте с «Тампой».

— О чем-то жалеете?

— Нет, в этом плане я счастливый человек, добился в хоккее всего, о чем мечтал.

— А как же НХЛ?

— Не могу сказать, что игра в НХЛ была мечтой всей моей жизни. Не сложилось — ничего страшного.

— Вас же звали в «Тампу» — почему тогда отказались?

— Это был 2007 год, шли очень плотные переговоры, но мы не смогли договориться. Оглядываясь назад, не могу назвать то решение ошибочным. На тот момент я еще не вышел на свой пик. Никто не знает, как бы все обернулось. Оставшись в России, я смог прибавить, завоевал титулы, признавался самым ценным игроком плей-офф КХЛ, принимал участие в Олимпиадах и чемпионатах мира, пережил много радостных моментов.

39-летний Кошечкин становился обладателем Кубка Гагарина в 2014 и 2016 годах в составе «Металлурга».