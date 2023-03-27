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Сегодня, 12:00

Кошечкин объявил о завершении карьеры

Михаил Зислис
Обозреватель
Вратарь Василий Кошечкин
Василий Кошечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин в интервью «СЭ» официально объявил о завершении карьеры.

— Еще год назад после подписания контракта уже знал, что нынешний сезон станет последним в моей карьере. Это был важный и очень интересный период в жизни. Я всегда получал большое удовольствие от хоккея, но мое физическое состояние уже не позволяет проводить большое количество матчей в сезоне. Пришло время, — отметил Кошечкин.

— Внешне вы очень спокойны. Какие-то переживания внутри были?

— У меня был целый год подготовиться к завершению карьеры, поэтому все переживания растянул по времени (смеется). Прямо сейчас чувствую себя нормально.

— Вряд ли вам хотелось уходить после такого вылета от «Авангарда». Что случилось за год с «Металлургом»?

— Уйти с кубком было бы приятнее, но говорить о выступлении команды не хочется. О том, что случилось, лучше расскажут руководство клуба и тренерский штаб.

39-летний Кошечкин выступал в составе «Магнитки» с 2013 по 2023 год, а также в сезоне-2009/10.
Василий Кошечкин
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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