Василий Кошечкин: «Ждали, что сыграем с сыном друг против друга. Но не сложилось»

Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин в интервью «СЭ» рассказал об упущенной возможности сыграть против родного сына в матче КХЛ.

39-летний голкипер объявил о завершении карьеры.

— Ваш старший сын (Максим Майоров из системы «Локомотива». — Прим. «СЭ») взял с вас пример, решив стать вратарем. Спрашивает советы?

— Конечно, спрашивает, как пользоваться такими габаритами (смеется). А если без шуток, то мы часто общаемся по вратарским вопросам. Даю ему много полезных советов.

— Все ждали, что вы хоть минуту сыграете друг против друга в официальном матче КХЛ. Сильно огорчились, что не сложилось?

— Мы тоже ждали, но не сложилось. Это был бы очень приятный момент.

18-летний Максим Майоров выступает в МХЛ за «Локомотив». Его рост составляет 198 см.