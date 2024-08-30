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Сегодня, 08:44

Попов — об отраженных буллитах Кузнецова: «Медленные, очень медленные»

Мария Романова
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Вратарь молодежной сборной России Денис Попов в интервью «СЭ» прокомментировал два отраженных буллита от форварда СКА Евгения Кузнецова.

«Медленные, очень медленные, на тренировках много кто так бьет, но на играх так делают реже. Заранее никак специально не готовился. Главное, что взял и понял, что нервов хватает», — сказал Попов.

29 августа российская сборная на турнире имени Николая Пучкова обыграла по буллитам СКА (5:4). Армейцы стали победителями домашнего турнира, набрав 7 очков.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Молодежная сборная России по хоккею
ХК СКА
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