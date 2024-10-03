Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:32

Вратарь «Динамо» Миска: «Мне нравится, как я играю»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Telegram Дзен

Голкипер московского «Динамо» Хантер Миска заявил, что не знает о том, что является самым критикуемым вратарем в КХЛ.

— Знаешь ли ты, что являешься одним из самых критикуемых вратарей в КХЛ?
— Не знаю.
— Доволен ли ты своей игрой?
— Мне нравится как я играю, есть детали, которые мне нужно исправить. Я работаю над ними и работаю много.
—  Падение с «Нефтехимиком» никак же не объяснить.

— Шайба сильно выскочила от борта, я выкатился, потому что игрок показывал замах, как правило в такой ситуации игрок наносит бросок. Для этого с близкой дистанции я сел на колени, игрок продолжил движение, и я боялся, что он заведет шайбу в ближнюю сторону.
— Такие броски как от Попугаева в игре с «Ладой» это проблема?
—  Это скорее просто удача, мы разговаривали с тренером вратарей о том, что нужно убрать с каждой игры по такому слабому голу . Если это сделать, то команда будет на другом месте в турнирной таблице.

— Ты чувствуешь доверие со стороны штаба и уверенность, что игра улучшится?
— Да, я чувствую, что с каждым днем нахождения здесь все улучшается.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Хантер Миска

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Вратарь Щенсны возобновил карьеру и подписал контракт с «Барселоной»
Первый гол Виллиана Жозе принес «Спартаку» победу над «Динамо»
Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак» в Кубке
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
СМИ сообщили о наличии «чувствительные» технологий у трофейных танков Leopard
Чекалины и их партнер подозреваются в выводе из РФ более 250 млн рублей
Сегодня
Вчера
Неделя