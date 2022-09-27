Источник: Гарипов дебютирует за «Нефтехимик» в матче против «Сибири»

Гарипов дебютирует за «Нефтехимик» в матче против «Сибири»

Вратарь «Нефтехимика» Эмиль Гарипов дебютирует за нижнекамский клуб в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Сибири», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, на 31-летнего россиянина после его расторжения контракта с «Трактором» претендовало «Торпедо», но «Нефтехимику» удалось выиграть за него борьбу.

24 сентября нижнекамский клуб подписал соглашение с вратарем до конца сезона-2022/23.

Ранее Гарипов также играл за «Ак Барс», «Авангард» и московское «Динамо». На его счету 300 матчей в КХЛ. В 2018 году в составе казанского клуба он стал обладателем Кубка Гагарина.

В сезоне-2022/23 Гарипов провел 2 матча в регулярном чемпионате КХЛ, отражая в среднем 77,8 процента бросков при коэффициенте надежности 4,84.

Встреча «Нефтехимика» с «Сибирью» состоится 27 сентября и начнется в 19.30 по московскому времени. Игра пройдет на «Нефтехим Арене» в Нижнекамске.