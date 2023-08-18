Вратарь Проскуряков — о сезоне в «Тракторе»: «Не предполагал, что все будет так стремительно развиваться»

Голкипер омского «Авангарда» Илья Проскуряков, который в прошлом сезоне выступал за челябинский «Трактор», в интервью «СЭ» прокомментировал попадание на Матч звезд КХЛ-2023.

— Предполагали, что прошлый сезон за «Трактор» сложится так успешно? Вас пригласили на Матч звезд, вы отыграли много матчей.

— Мой хороший друг и челябинский доктор Валерий Васильевич Михайлов всегда говорил: «В жизни все бывает». Честно, конечно, я не предполагал, что все будет так стремительно развиваться. Это стало сюрпризом. С другой стороны, я оказался готов к нему. Только рад и счастлив, что все так сложилось.

— Вратарям присуще чувство куража. Вас оно посещало?

— Слава Богу, я чувствовал себя прекрасно по ходу сезона. Я без шероховатостей прошел предсезонку. Никаких повреждений, никаких сложностей. Быстро и уверенно вошел в чемпионат. Так все и продолжалось. Очень приятно, что попал на Матч звезд.