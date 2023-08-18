Вратарь Проскуряков — о голе «Ак Барсу»: «Зайдешь в «Википедию», прочитаешь и узнаешь, кто забил»

Экс-голкипер «Металлурга» Илья Проскуряков в интервью «СЭ» вспомнил заброшенную шайбу в ворота казанского «Ак Барса».

— Как часто вам напоминают о голе «Ак Барсу» через всю площадку?

— Периодически спрашивают об этом. Это так давно было, что после меня забивали и Николаев, и Коновалов. Сейчас больше к ним внимания. Забью второй гол — будем разговаривать.

— Вратарю сложнее запомниться болельщикам, чем полевым игрокам. Вам радостно, что гол «Ак Барсу» вписал вас в историю?

— Да. Хоть чем-то я запомнился. Но я спокойно отношусь к этому. Что, бить в грудь себя, что я в 2009 году забил гол? Мне скажут: когда это было? В каком году? Да, это достижение. Зайдешь в «Википедию», прочитаешь и узнаешь, кто забил. Но в хоккее забить гол вратарю — не первоочередная задача. Намного ценнее стать лучшим вратарем сезона.