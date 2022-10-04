Вратарь «Салавата» Кареев: «Есть система игры, которой я следую. Только в конце матча смотрю на результат»

Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев рассказал о трех «сухих» победах подряд и разгроме «Авангарда» (5:0).

— Андрей, третий матч для вас на ноль. С какими эмоциями вратарь принимает 180 «сухих» минут?

— Не зацикливаюсь на этом. Есть система игры, которой я следую. Только в конце матча смотрю на результат.

— «Салават Юлаев» добавил в последних трех матчах. Что-то поменялось или игроки стали понимать хоккей, который хочет видеть тренерский штаб?

— Это кропотливая работа. Тренерский штаб подсказал, что нужно поменять и улучшить. Мы это выполняем, отсюда и результат.

— Была ли какая-то паника на старте сезона, когда многие удивлялись, почему юлаевцы так неровно играют? Как в команде это воспринимали?

— Все было спокойно. Лично я концентрировался на своей игре и тренировках. Каждый день просто работал, и все.

— Как у вас проходит адаптация в КХЛ? Все-таки два года вас не было в лиге...

— Для вратаря хоккей везде один. Моя задача — останавливать шайбы. Особо даже не думаю об этом.

— Можно сказать, что взаимодействие с защитниками стало лучше в последних матчах?

— Ну да, мы же команда. Работаем вместе каждый день, притираемся друг к другу, улучшаем. От этого и результат приходит.

— После победы над «Авангардом» нет шапкозакидательского настроения?

— Нет, игра только закончилась, какое шапкозакидательское настроение может быть? У нас через день игры, память должна быть короткая. Сейчас порадовались, а завтра готовимся по новой.