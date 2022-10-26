Вратарь «Салавата Юлаева» Ежов: «Нужно наслаждаться тем, что дают играть»

Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Вы сделали сегодня 31 спасение. Какой период получился самым сложным для вас?

— Все три периода были непростыми. Наши защитники здорово ловили на себя шайбы. Цена моих сейвов — болячки наших ребят.

— Что произошло в эпизоде с пропущенной шайбой, это ошибка молодого игрока?

— Бывают такие моменты, это хоккей. Просто выбили шайбу. Самое главное, что мы не расслабились. Алалыкин здорово отыграл матч, потащил вперед в третьем периоде, не расслабился.

— У вас пятиматчевая победная серия. За счет чего удалось добиться такого результата?

— Командный дух, оборона, большинство и меньшинство. Это ключевые моменты.

— Вы много матчей сыграли подряд без замен. Как ваше состояние?

— Уже привыкаешь. Я тринадцать лет в лиге, не первый раз играю такие серии. Надеюсь, не последний. Нужно наслаждаться тем, что дают играть.