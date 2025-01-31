Вратарь «Салавата Юлаева» Вязовой рассказал, на кого из игроков НХЛ ориентируется в хоккее

Вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой назвал российских коллег по амплуа, с которых он берет пример.

«Шестеркин, Василевский... В прошлом сезоне очень круто Бобровский сыграл, и в этом тоже. Его спасение спиной — это какое-то сумасшествие.

Есть ли мечта, как у Шестеркина, забить гол? Не прям мечтаю, но если бы забил, то было бы неплохо. Попытки у меня были, пару раз даже бросал, но либо соперник перехватывал, либо мимо шайба пролетала. Был случай в МХЛ: игра предсезонки против «Авто», мы выигрывали в одну шайбу. Я, получается, начал бросать, у нас проброс. Потом нам забили, и мы в итоге проиграли в овертайме. Так что это действительно большой риск и большая ответственность. Лишний раз так рисковать не стоит», — сказал Вязовой «ВсеПроСпорт».

Игорь Шестеркин выступает в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», Андрей Василевский — за «Тампа-Бэй Лайтнинг».

19-летний Вязовой — воспитанник уфимского клуба, в текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ на его счету 19 матчей.