Вратарь «Салавата Юлаева» Вязовой высоко оценил арены СКА и «Авангарда»

Вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой поделился впечатлениями от стадионов клубов КХЛ.

«СКА-Арена» удивила, в Омске еще очень хорошая. Очень громкие болельщики, новые арены. Классная атмосфера в Минске.

Умею отключаться от этого шума в игре. Но моментами слышу, как болельщики поддерживают, особенно наших слышу. В первое время было сложновато привыкнуть. В Уфе болельщиков очень слышно. Было волнительно», — сказал игрок «ВсеПроСпорт».

21-летний Вязовой — воспитанник уфимского клуба. В этом сезоне он провел 19 матчей (4 «сухих» коэффициент надежности 93 процента).