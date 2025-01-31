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Сегодня, 15:20

Вратарь «Салавата Юлаева» Вязовой высоко оценил арены СКА и «Авангарда»

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Вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой поделился впечатлениями от стадионов клубов КХЛ.

«СКА-Арена» удивила, в Омске еще очень хорошая. Очень громкие болельщики, новые арены. Классная атмосфера в Минске.

Умею отключаться от этого шума в игре. Но моментами слышу, как болельщики поддерживают, особенно наших слышу. В первое время было сложновато привыкнуть. В Уфе болельщиков очень слышно. Было волнительно», — сказал игрок «ВсеПроСпорт».

21-летний Вязовой — воспитанник уфимского клуба. В этом сезоне он провел 19 матчей (4 «сухих» коэффициент надежности 93 процента).

Источник: ВсеПроСпорт
ХК Салават Юлаев
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