Вратарь Самонов объяснил переход в «Салават Юлаев»

Сегодня, 19:43
Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов в интервью «СЭ» прокомментировал переход в уфимский клуб в межсезонье.
— Впервые за карьеру возникла ситуация, когда в межсезонье вами интересовались разные клубы. Беспокоились о том, что нужно не ошибиться с выбором?
— Определенность всегда лучше. Много думали с семьей и агентом. Приняли лучшее решение. Время покажет, но я остался доволен.
— Какой главный аргумент в пользу «Салавата Юлаева»?
— Мне предложили трехлетний контракт. Это сыграло большую и определяющую роль. Плюс уже работал и играл с Ильей Ежовым. Уфа — хороший город. Это основные факторы.
27-летний Самонов в регулярном чемпионате КХЛ-2022/23 сыграл за «Северсталь» 19 матчей, процент отраженных бросков 90,3, коэффицент надежности 2,76. В плей-офф он провел за команду 6 игр, его процент отраженных бросков 92, коэффицент надежности 2,89.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -