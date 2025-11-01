Видео
1 ноября, 15:37

Вратарь Самсонов за два сезона заработает в «Сочи» 68 миллионов рублей

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Илья Самсонов.
Фото Getty Images

Как стало известно «СЭ», вратарь Илья Самсонов заработает 68 миллионов рублей за два сезона в «Сочи».

В этом сезоне его зарплата составит 28 миллионов в год, в следующем — 40.

1 ноября агент агент Самсонова Сергей Исаков сообщил, что клиент стал игроком «Сочи». Ранее права на 28-летнего хоккеиста в КХЛ принадлежали «Металлургу».

В сезоне-2024/25 Самсонов выступал за «Вегас» в НХЛ. Он провел 29 матчей в регулярном чемпионате с процентом сейвов 89,08. Также Самсонов ранее играл в «Вашингтоне» и «Торонто».

26

  • bvp

    Из какляндии мусорные баки видятся лучше.

    01.11.2025

  • sdf_1

    В Жмеринке он живёт. Рядом с мусорными баками. Оттуда российских пенсионеров и видит

    01.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А им уже ничего не поможет

    01.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Клуб для отмыва бабла

    01.11.2025

  • Evgen

    Пал Леонидыч у Динамо то выиграете?

    01.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    постой с утра возле магнита, в часов 6-7 и тебе всё ясно станет....

    01.11.2025

  • Конченый Джо

    Что же за дыра где ты живёшь, где пенсы роются в баках?

    01.11.2025

  • Nazarov Zakhar

    завистливый ты павлик даже когда трезвый)))

    01.11.2025

  • Женек10

    Похоронил свою карьеру своим же отношением к жизни. Бухой сломал ключицу, бухой катался по Вашингтону за рулем - просрал возможно крутую карьеру в нхл

    01.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Российские пенсионеры, роющиеся в мусорных баках возле пятёрок и магнитов, очень рады за Ильюшу...:rofl::rofl::rofl:

    01.11.2025

  • Тор-1

    Танк в ворота не поставишь..

    01.11.2025

  • Ингемар Карлссон

    Жаль, но Илья оказался парнем без характера и стремления быть лучше.Овечкин это понял первым. Далее Торонто в него поверило, давало шансы, шлем и форму красивую подогнали, но опять всё мимо. Попал в Вегас, сильную команду мог бы побороться за КС, но опять не смог доказать , что достоин играть в таком коллективе. Как итог-попал в очень слабый клуб КХЛ. Разве к этому ты стремился, Илья? Как говорил тов. Саахов:,,Обидно,слюшай,а! " Столько шансов было в НХЛ. Эх!

    01.11.2025

  • Павел Леонидович

    ясно понятно - очередной дармоед

    01.11.2025

  • ALEXEY959595

    потому что любители самсы помогли

    01.11.2025

  • ALEXEY959595

    за мечту детства, талант, стремление и т.п.

    01.11.2025

  • ALEXEY959595

    В России в лотерею за несколько минут гораздо большие деньги выигрывают. А тут целых два сезона профессиональный вратарь будет пахать, получать травмы и т.п.

    01.11.2025

  • Дмитрий Ильин

    да я охереваю!!!! Реально? За что?

    01.11.2025

  • Sergey_Marcus

    68 миллионов рублей - это полтора танка Т-72 с боекомплектом.

    01.11.2025

  • Yury Petrov

    Самонов недавно остался без клуба . А тут Самсонов.

    01.11.2025

  • Артемон Доберманов

    В добрый путь.посмотрим

    01.11.2025

  • Dorognik

    Если наберет форму, в дедлайн к Сочи выстроится очередь из покупателей.

    01.11.2025

  • За спорт!

    Он один Сочам не поможет.

    01.11.2025

  • _Mike N_

    поставь на суперфорварда "Ночной Лиги" Володю - выиграй бабло ! :laughing::laughing::laughing:

    01.11.2025

  • _Mike N_

    Если не нужен за океаном,добро пожаловать в Россию ! :laughing::laughing::laughing:

    01.11.2025

    Илья Самсонов
    Хоккей
    ХК Сочи
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
