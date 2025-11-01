Вратарь Самсонов за два сезона заработает в «Сочи» 68 миллионов рублей

Как стало известно «СЭ», вратарь Илья Самсонов заработает 68 миллионов рублей за два сезона в «Сочи».

В этом сезоне его зарплата составит 28 миллионов в год, в следующем — 40.

1 ноября агент агент Самсонова Сергей Исаков сообщил, что клиент стал игроком «Сочи». Ранее права на 28-летнего хоккеиста в КХЛ принадлежали «Металлургу».

В сезоне-2024/25 Самсонов выступал за «Вегас» в НХЛ. Он провел 29 матчей в регулярном чемпионате с процентом сейвов 89,08. Также Самсонов ранее играл в «Вашингтоне» и «Торонто».