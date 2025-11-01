Вратарь Самсонов за два сезона заработает в «Сочи» 68 миллионов рублей

1 ноября, 15:37
Как стало известно «СЭ», вратарь Илья Самсонов заработает 68 миллионов рублей за два сезона в «Сочи».
В этом сезоне его зарплата составит 28 миллионов в год, в следующем — 40.
1 ноября агент агент Самсонова Сергей Исаков сообщил, что клиент стал игроком «Сочи». Ранее права на 28-летнего хоккеиста в КХЛ принадлежали «Металлургу».
В сезоне-2024/25 Самсонов выступал за «Вегас» в НХЛ. Он провел 29 матчей в регулярном чемпионате с процентом сейвов 89,08. Также Самсонов ранее играл в «Вашингтоне» и «Торонто».
bvp
Из какляндии мусорные баки видятся лучше.
01.11.2025
sdf_1
В Жмеринке он живёт. Рядом с мусорными баками. Оттуда российских пенсионеров и видит
01.11.2025
Симон Вирсаладзе
А им уже ничего не поможет
01.11.2025
Симон Вирсаладзе
Клуб для отмыва бабла
01.11.2025
Evgen
Пал Леонидыч у Динамо то выиграете?
01.11.2025
SPRAVEDLIVYI
постой с утра возле магнита, в часов 6-7 и тебе всё ясно станет....
01.11.2025
Конченый Джо
Что же за дыра где ты живёшь, где пенсы роются в баках?
01.11.2025
Nazarov Zakhar
завистливый ты павлик даже когда трезвый)))
01.11.2025
Женек10
Похоронил свою карьеру своим же отношением к жизни. Бухой сломал ключицу, бухой катался по Вашингтону за рулем - просрал возможно крутую карьеру в нхл
01.11.2025
SPRAVEDLIVYI
Российские пенсионеры, роющиеся в мусорных баках возле пятёрок и магнитов, очень рады за Ильюшу...:rofl::rofl::rofl:
01.11.2025
Тор-1
Танк в ворота не поставишь..
01.11.2025
Ингемар Карлссон
Жаль, но Илья оказался парнем без характера и стремления быть лучше.Овечкин это понял первым. Далее Торонто в него поверило, давало шансы, шлем и форму красивую подогнали, но опять всё мимо. Попал в Вегас, сильную команду мог бы побороться за КС, но опять не смог доказать , что достоин играть в таком коллективе. Как итог-попал в очень слабый клуб КХЛ. Разве к этому ты стремился, Илья? Как говорил тов. Саахов:,,Обидно,слюшай,а! " Столько шансов было в НХЛ. Эх!
01.11.2025
Павел Леонидович
ясно понятно - очередной дармоед
01.11.2025
ALEXEY959595
потому что любители самсы помогли
01.11.2025
ALEXEY959595
за мечту детства, талант, стремление и т.п.
01.11.2025
ALEXEY959595
В России в лотерею за несколько минут гораздо большие деньги выигрывают. А тут целых два сезона профессиональный вратарь будет пахать, получать травмы и т.п.
01.11.2025
Дмитрий Ильин
да я охереваю!!!! Реально? За что?
01.11.2025
Sergey_Marcus
68 миллионов рублей - это полтора танка Т-72 с боекомплектом.
01.11.2025
Yury Petrov
Самонов недавно остался без клуба . А тут Самсонов.
01.11.2025
Артемон Доберманов
В добрый путь.посмотрим
01.11.2025
Dorognik
Если наберет форму, в дедлайн к Сочи выстроится очередь из покупателей.
01.11.2025
За спорт!
Он один Сочам не поможет.
01.11.2025
_Mike N_
поставь на суперфорварда "Ночной Лиги" Володю - выиграй бабло ! :laughing::laughing::laughing:
01.11.2025
_Mike N_
Если не нужен за океаном,добро пожаловать в Россию ! :laughing::laughing::laughing:
01.11.2025