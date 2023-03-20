Вратарь «Северстали» описал стиль общения Андрея Разина с хоккеистами

Сегодня, 22:00
Голкипер «Северстали» Александр Самонов описал стиль общения бывшего главного тренера череповчан Андрея Разина с хоккеистами.
«Он может и накричать, и спокойно поговорить с любым. Может вызвать тет-а-тет, с кем-то на глазах у всей команды поговорить. Он может находить разный подход к каждому — это большой плюс для тренера», — приводит слова Самонова «Чемпионат».
На пресс-конференции, посвященной закрытию сезона, Разин заявил, что не будет продлевать контракт с клубом, потому что «исчерпал себя в «Северстали». Череповецкий клуб проиграл в первом раунде плей-офф ЦСКА в семи матчах (3-4).