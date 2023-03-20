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Сегодня, 22:00

Вратарь «Северстали» описал стиль общения Андрея Разина с хоккеистами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голкипер «Северстали» Александр Самонов описал стиль общения бывшего главного тренера череповчан Андрея Разина с хоккеистами.

«Он может и накричать, и спокойно поговорить с любым. Может вызвать тет-а-тет, с кем-то на глазах у всей команды поговорить. Он может находить разный подход к каждому — это большой плюс для тренера», — приводит слова Самонова «Чемпионат».

На пресс-конференции, посвященной закрытию сезона, Разин заявил, что не будет продлевать контракт с клубом, потому что «исчерпал себя в «Северстали». Череповецкий клуб проиграл в первом раунде плей-офф ЦСКА в семи матчах (3-4).

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5038029-vratar-severstali-opisal-stil-obscheniya-andreya-razina-s-hokkeistami.html
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
Андрей Разин
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