Вратарь Шикин: «Хотел бы остаться в «Витязе»

Голкипер подмосковного клуба Дмитрий Шикин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что пока не имеет контракта на следующий сезон.

— Ваш контракт с «Витязем» заканчивается в апреле. Обсуждали с клубом новое соглашение?

— Пока никакой конкретики не было. Предложение есть. Посмотрим, что будет дальше. Пока загадывать бессмысленно. Надо выполнять задачи и показывать свою лучшую игру.

— Вы готовы остаться в «Витязе»?

— Почему бы и нет? «Витязь» — отличный клуб. Меня здесь все устраивает. Я бы хотел остаться. Другой вопрос — предложенные условия. Но у меня есть желание остаться и продолжить приносить пользу «Витязю».