Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:14

Вратарь системы «Магнитки» Набоков — о Кошечкине: «Василий — мой кумир»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь системы магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков в интервью «СЭ» прокомментировал решение голкипера Василия Кошечкина завершить карьеру.

— Сегодня Василий Кошечкин объявил о завершении карьеры. Чем вам запомнилась совместная работа на тренировках в «Металлурге»?

— Василий — феноменальный хоккеист. Он легенда КХЛ и кумир как обычных людей, так и хоккеистов. Настоящий профессионал своего дела. Смотря на него, можно узнать много нового — как в хоккее, так и в быту. Он очень ответственный, спокойный и трудолюбивый хоккеист. Находиться с ним в одной команде, раздевалке и носить одну эмблему — это очень крутые и запоминающиеся моменты на всю жизнь. Горжусь тем, что застал время, когда он брал кубки и выигрывал золотые медали для нашей страны. За игрой Василия я смотрел с большим удовольствием и восхищением! Василий — мой кумир. Когда маленьким увидел, как он играет за сборную на чемпионате мира, сам захотел стать вратарем.

Сегодня, 27 марта, в интервью «СЭ» Кошечкин объявил о завершении карьеры.

40-летний голкипер выступал в составе «Магнитки» с 2013 по 2023 год, а также в сезоне-2009/10. Он является олимпийским чемпионом, чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Василий Кошечкин
Хоккей
КХЛ
0
Читайте также
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
Гол Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном»
Москва допустила постановку вопроса о компенсации ущерба из-за подрывов СП
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Председатель СК РФ взял на контроль расследование смерти двух детей в Екатеринбурге
Эксперт заявил о желании Китая выглядеть страной-миротворцем в глазах Запада
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Третьяк назвал вратаря Кошечкина порядочным и трудолюбивым человеком

«Вашингтон» интересуется нападающим «Нефтехимика» Порядиным