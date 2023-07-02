Вратарь СКА Иванов подтвердил, что обратился в полицию в связи с угоном автомобиля

Вратарь СКА Сергей Иванов прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию об угоне автомобиля Hyundai Tucson. Ранее об этом сообщил Telegram-канал 112. Машина оценивается примерно в три миллиона рублей.

«Да, у меня действительно угнали автомобиль. Сейчас машину ищут. Мы обратились в полицию, сейчас идет поиск нарушителей и автомобиля. Все спокойно», — сказал Иванов «СЭ».

В сезоне-2022/23 19-летний Иванов провел 5 матчей за питерцев в регулярном чемпионате КХЛ и одержал одну победу при проценте отраженных бросков — 95,7.

Голкипер становился обладателем Кубка Харламова в составе «СКА-1946».