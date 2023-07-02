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Сегодня, 13:23

Вратарь СКА Иванов подтвердил, что обратился в полицию в связи с угоном автомобиля

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Хоккеист Сергей Иванов
Сергей Иванов.
Фото ХК СКА
Telegram Дзен

Вратарь СКА Сергей Иванов прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию об угоне автомобиля Hyundai Tucson. Ранее об этом сообщил Telegram-канал 112. Машина оценивается примерно в три миллиона рублей.

«Да, у меня действительно угнали автомобиль. Сейчас машину ищут. Мы обратились в полицию, сейчас идет поиск нарушителей и автомобиля. Все спокойно», — сказал Иванов «СЭ».

В сезоне-2022/23 19-летний Иванов провел 5 матчей за питерцев в регулярном чемпионате КХЛ и одержал одну победу при проценте отраженных бросков — 95,7.

Голкипер становился обладателем Кубка Харламова в составе «СКА-1946».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/khl/
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ХК СКА
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